Edremit\'te Süphan Mahallesi kentsel dönüşümün merkezi oluyor

Politika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Süphan Mahallesi'ni kentsel dönüşümün merkezi yapacaklarını belirterek, vatandaşların evlerinden, arazilerinden vergi ve ruhsat harcı ödemeden yapılarını yenileyeceklerini söyledi.

Seçim süreci boyunca ziyaretlerine aralıksız devam eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın bir sonraki durağı ise Süphan Mahallesi sakinleri oldu. Taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say, Süphan Mahallesi'nin Van'ın en gelişmiş mahallesi olacağını söyledi. Bunu bir hayal diye veya seçim var diye de söylemediğini vurgulayan Başkan Say, "Bunun gerekçeleri var. Burada 3 temel sorunu var. Birincisi imar, imarda da kendi içinde iki tane problem oluşmuş. Siz ya da diğer vatandaşlarımız bundan 30-40 yıl önce buralara gelerek bir mülk sahibinden parsel parsel yer almış. Şimdi 55 dönümde belki 40 tane 50 tane ortak var. Muhtemelen bu tapunun sahibi belki de vefat etmiştir. Burada önce şunu çözeceğiz, kendi aranızda uzlaştığınız zaman bize de bu konuyu çözmek düşüyor. Sizin gibi Süphan'da 5 tane büyük parsel var. Bu da ne demek, burada toplamda 300-500 kişi mağdur durumda. Biz mi mağdur etmişiz hayır. 30 yıl önce, 20 yıl önce gelmiş. Peki 30 yıl önce, 20 yıl önce burada belediye yok muydu? Vardı. Ama kimse bu işe el atmamış. Ta ki Mustafa Çohaz döneminde kalan sorunlar var. Mustafa Çohaz dediğimiz tam 40 sene evvel 1984'te belediye başkanı olmuş. Yani tam 40 sene önceki sorunlar" dedi.

"İmarda Süphan Paris'tir ama uygulanmamış"

İkinci bir sorunun ise bakanlığın çevre yolundan dolayı buraya imar yaptığını da sözlerine ekleyen Başkan İsmail Say, konuşmalarını şöyle sürdürdü;

"18 uygulaması yapılacaktı, biz onu 18'in içine koymadık. Zaten dedik mahalle çok sorunlu bir de 18'in içine koysaydık daha da içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Önce sizlerin kendi arasında anlaşıp ve bizim harita mühendisiyle uzlaştırdıktan sonra bizde bunu 1 ayda çözeriz. Bakın 2 ay değil, 1 ayda. Bir diğer sorunda imar problemleri çözüldükten sonra doğalgaz gelen yerler var, gelmeyen yerler var, geçen yıl da burada birçok sokağa doğalgaz geldi. Biten yerlere hemen arkasında 5-6 kilometre asfalt yaptık, drenaj hattı döşedik. DSİ'ye ait olmasına rağmen birçok sıkıntılı noktayı çözdük. Diğer taziye evinde imar problemi vardı şimdi onu çözeceğiz. Ama en önemlisi şu, bu bölgeyi kentsel dönüşüm merkezi yapacağız. Sen kendi evinden ve arazinden olmadan, vergi vermeden, ruhsat harcı vermeden, kendi yapını yenileyeceksin. Allah korusun yarın deprem oldu, toprak ev, eski ev bunlar kentsel dönüşüm kapsamındadır. 4 tane mahalle yazmışız bu mahallelerden biri de Süphan'dır. Burada şimdi kağıt üzerinde açarsan Süphan Paris'tir. İmarda Süphan Paris'tir ama uygulanmamış. İnşallah sizler kendi aranızda uzlaştığınız vakit burası da hak ettiği noktaya gelecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından mahalle sakinleri de mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntıları yönelttiği toplantı, soruların cevaplanması ile sona erdi. - VAN