EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın Birleşik Katılımı
EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın Birleşik Katılımı

06.05.2026 00:39
Libya doğu ve batısının unsurları EFES-2026 Tatbikatı'nda bir araya gelerek iş birliği gösterdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın doğusu ve batısındaki unsurların ilk kez EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı kapsamında sahada bir araya geldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin bölgesel güvenlik vizyonu ve uluslararası askeri iş birliği kapasitesi, EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı ile bir kez daha sahaya yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlama, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetlerini en üst düzeyde sergilediği tatbikat, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen askeri iş birliklerinin de somut göstergesi niteliği taşıyor. Ege Ordusu Komutanlığı koordinatörlüğünde icra edilen tatbikatın 11-17 Nisan'da gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası kapsamında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi. Tatbikatın fiili safhası ise 20 Nisan-21 Mayıs arasında İzmir'de yapılacak.

'ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖTESİNDE BİR ADIM'

Tatbikat, yalnızca askeri eğitim faaliyeti olmanın ötesinde, Türkiye'nin barış, istikrar ve uluslararası iş birliğini önceleyen güvenlik yaklaşımının da önemli yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede, Türkiye ile Libya arasındaki derin tarihi bağlar ve gelişen stratejik iş birliği dikkat çekiyor. EFES-2026 Tatbikatı'nın öne çıkan unsurlarından biri de Libya'nın geniş katılımı oldu. Libya'nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı tatbikat kapsamında bir araya gelerek faaliyet göstermesi, 'Tek ve birleşik Libya' vizyonu açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Tatbikata Libya doğusundan 331 personel ile Libya batısından 177 personel ve Shafak hücum botunun katılım sağlaması, iki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesinin somut bir göstergesi oldu. Bu gelişme, askeri iş birliğinin ötesinde, Libya'da birlik, bütünlük ve kurumsal uyumun güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

EFES-2026 Tatbikatı, bu yönüyle yalnızca TSK'nın gücünü ve niteliğini ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle birlikte hareket edebilme kabiliyetini, krizlere karşı ortak çözüm üretme iradesini ve uluslararası güvenliğe katkı sağlama kararlılığını da güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
