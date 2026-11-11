Efkan Ala, İsrail'in isteğinin soykırım siyasetinin sıradanlaşması olduğunu söyledi

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " İsrail'in isteği soykırım siyasetinin sıradanlaşmasıdır. Bugün tehlike, dünyanın buna alışmasıdır. Alışmak, suça ortak olmak demektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız COP31'in açılışında insanlığın vicdanında çoktan karşılık bulmuş bir hakikati yüksek sesle yineledi. Bu hakikat bir coğrafya ile sınırlı değildir. Günümüzde yeryüzünün bir yerinde insani değerlerin çiğnenmesi artık her yerde hissedilmektedir, görülmektedir. İsrail'in gerçeği örtme çabaları beyhudedir. Gazze'deki acı bu yüzden Gazze'ye ait bir mesele değildir. Her insan, o acının tanığı ve bu tanıklığın sorumlusudur. 'Güvenlik' kavramı sistematik bir katliam için sığınak olamaz. Hiçbir devletin güvenlik hakkı, başka bir halkın yaşama hakkını ortadan kaldırma ruhsatına dönüşemez. Orantılılık, sivil ayrımı gözetme ve insani yardımın geçişine izin verme yükümlülükleri bir lütuf değil, uluslararası hukukun ta kendisidir. İsrail'in isteği soykırım siyasetinin sıradanlaşmasıdır. Bugün tehlike, dünyanın buna alışmasıdır. Alışmak, suça ortak olmak demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye alışmayı reddediyor. Uluslararası kamuoyunu bu konuda uyarıyor. Bu süreçte İsrail tarafından ülkemiz aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerini boşa çıkaracak ve hakikati anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.