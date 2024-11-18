Efkan Ala, Memleketi Oltu'da Coşkuyla Karşılandı

Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya, memleketinde davul zurna ile karşılandı

ERZURUM - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi olan Erzurum'un Oltu ilçesinde davul zurna ile coşkuyla karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi Oltu'yu ziyaret ederek hemşehrileriyle buluştu, ilçe girişinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Teşkilatı, AK Parti Kadın Kolları, MHP Oltu Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş, Ala'yı davul-zurna eşliğinde karşıladı.

Ala'nın ilk durağı AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı oldu. Burada, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ile bir araya gelen Efkan Ala, seçimdeki başarıları için Yavuz'a teşekkür etti. Partiyle ve Oltu ile ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Ala, Türkiye gündemine de değindi. Ala, Oltu'ya geldiği için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim çocukluğumun geçtiği yer. Hemşehrilerimle buluşmak, hatıralarımı tazelemek çok değerli. Burada hem Türkiye'nin meselelerini, hem de Oltu'nun ihtiyaçlarını konuştuk. Hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük keyif aldım" dedi.

Daha sonra Oltu Belediyesi'ni ziyaret eden Efkan Ala, Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye, ilçede yapılan başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Çelebi, Ala'ya Oltu taşından yapılmış bir tesbih hediye ederken, Ala'nın eşine ise Oltu zümrütünden bir takı seti takdim etti. Son olarak, Ala, ziyaretinin en duygusal anını baba evinde yaşadı. Annesi ve babasını ziyaret eden Ala, memleketine duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etti: "Baba ocağında olmak, burada büyümüş biri olarak Oltu'yu ziyaret etmek benim için çok anlamlı. Hemşehrilerimle kucaklaşmak, geçmişimi yad etmek çok kıymetli."

Efkan Ala, ziyaretlerinin sonunda Oltu halkına teşekkür ederek, memleketine olan bağlılığını yineledi.