Efkan Ala, Memleketi Oltu'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Efkan Ala, Memleketi Oltu'da Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde davul zurna ile karşılandı. Ziyareti sırasında hemşehrileriyle bir araya gelip Türkiye'nin meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

18.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya, memleketinde davul zurna ile karşılandı

ERZURUM - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi olan Erzurum'un Oltu ilçesinde davul zurna ile coşkuyla karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, memleketi Oltu'yu ziyaret ederek hemşehrileriyle buluştu, ilçe girişinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Teşkilatı, AK Parti Kadın Kolları, MHP Oltu Teşkilatı ve çok sayıda vatandaş, Ala'yı davul-zurna eşliğinde karşıladı.

Ala'nın ilk durağı AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı oldu. Burada, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ile bir araya gelen Efkan Ala, seçimdeki başarıları için Yavuz'a teşekkür etti. Partiyle ve Oltu ile ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Ala, Türkiye gündemine de değindi. Ala, Oltu'ya geldiği için büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim çocukluğumun geçtiği yer. Hemşehrilerimle buluşmak, hatıralarımı tazelemek çok değerli. Burada hem Türkiye'nin meselelerini, hem de Oltu'nun ihtiyaçlarını konuştuk. Hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük keyif aldım" dedi.

Daha sonra Oltu Belediyesi'ni ziyaret eden Efkan Ala, Belediye Başkanı Adem Çelebi'ye, ilçede yapılan başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Çelebi, Ala'ya Oltu taşından yapılmış bir tesbih hediye ederken, Ala'nın eşine ise Oltu zümrütünden bir takı seti takdim etti. Son olarak, Ala, ziyaretinin en duygusal anını baba evinde yaşadı. Annesi ve babasını ziyaret eden Ala, memleketine duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etti: "Baba ocağında olmak, burada büyümüş biri olarak Oltu'yu ziyaret etmek benim için çok anlamlı. Hemşehrilerimle kucaklaşmak, geçmişimi yad etmek çok kıymetli."

Efkan Ala, ziyaretlerinin sonunda Oltu halkına teşekkür ederek, memleketine olan bağlılığını yineledi.

Kaynak: İHA

AK Parti, Türkiye, Erzurum, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Politika Efkan Ala, Memleketi Oltu'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 22:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: Efkan Ala, Memleketi Oltu'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.