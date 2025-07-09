Eğitimde Değişiklik için Meclis Gerekli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde değişiklik iddiasına ilişkin, "Kanun değişikliği gerektirdiğinden Meclisin takdirinde olan bir husustur." dedi.

Tekin, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eğitim sisteminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, "Şu anda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, sizler gibi." ifadesini kullandı.

Tekin, "Bir çalışma yapacak mısınız?" sorusuna ise "Tartışmaları izliyoruz, raporları okuyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyenler, öğretmen arkadaşlarımız, ilgili birimler değerlendiriyorlar. Kanun değişikliği gerektirdiğinden Meclisin takdirinde olan bir husustur." yanıtını verdi.