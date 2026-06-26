Eğitimde Eşitlik ve Laiklik Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Çocuklarımızın geleceğini hiçbir yapıya, hiçbir ayrıcalıklı gruba teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında; öğretmenin değer gördüğü, öğrencinin korunduğu, bilimin yol gösterdiği, laik ve kamusal eğitimin egemen olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine ilişkin hazırlanan karneyi paylaşarak, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak; laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğretmenin yoksul olmadığı, öğrencinin aç kalmadığı, hiçbir çocuğun çalışırken hayatını kaybetmediği, her yurttaşın nitelikli eğitime eşit erişebildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Dünyanın eğitim krizlerine karşı geliştirdiği çözümler bize aynı gerçeği göstermektedir. Eğitimde kurtuluş; piyasanın, cemaatlerin ve keyfi uygulamaların değil, sosyal devletin, liyakatin, bilimin ve demokratik katılımın güçlendirilmesinden geçmektedir. Çocuklarımızın geleceğini hiçbir yapıya, hiçbir ayrıcalıklı gruba teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında; öğretmenin değer gördüğü, öğrencinin korunduğu, bilimin yol gösterdiği, laik ve kamusal eğitimin egemen olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Çünkü eğitim, bir bakanın ya da bir iktidarın vitrini değil; Cumhuriyetimizin ve ülkemizin ortak geleceğidir" ifadelerini kullandı.