Ekmen'den Uzman Erbaş Kanunu'na Eleştiri - Son Dakika
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Ekmen'den Uzman Erbaş Kanunu'na Eleştiri

02.07.2026 16:27
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Yeni Yol Partisi, Uzman Erbaş Kanunu'nu 'torba yasa' olarak eleştirerek hükümeti sorguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Genel Kurul'da dün görüşülen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Ekmen, partisinin Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İstanbul Milletvekili Elif Esen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Genel Kurul'da dün görüşülen Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini eleştiren Ekmen, "torba yasa" niteliğinde olan teklifte birbiriyle alakasız konuların bulunduğunu söyledi.

Mehmet Emin Ekmen, teklifin bazı maddelerini eleştirerek, "7. ve 8. madde gibi bir hukuk devletinde kabul göremeyecek iki temel vahim yanlışı içeren bir düzenleme ile geldiler." dedi.

Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan iktidara soruyoruz. Şehir hastanelerinin ödemelerini erteleyebiliyor musunuz? Garanti geçişli köprülerin ödemelerini erteleyebiliyor musunuz? Faiz ödemelerini erteleyebiliyor musunuz? 'Hazinenin ve bütçenin kısıtları ve imkanları burada mı aklınıza geliyor 'dedik. Ayrıca iç tüzüğü, muhalefetin sesini kısmakla ilgili hükümlerini de dün hoyratça kullandılar. Divana baskı kurdular bu konuda. Bugün yasa görüşülürken geliniz hem 7'yi hem 8'i çekiniz. 7'yi zinhar aklınızdan geri getirmeyi düşünmeden çekiniz. 8'i ise vatandaşı en az mağdur edecek, devleti de koruyacak bir formülle getiriniz diyorum."

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın dün Genel Kurul'daki tavırlarını eleştirerek, "Yıllarca Silahlı Kuvvetler'deki arkadaşlarına komutanlık yapmış bir milletvekili komisyon başkanı olarak gece 12'ye kadar orada oturup muhalefetin söz hakkını kesmeyle ilgili önergelere katılmamasına rağmen doğru olmayan bir beyanla 'katılıyorum' diyor. Oylama sırasında ise 'ret' oyu kullanıyor. Kendi silah arkadaşlarına komutanlık yapmış bir kişiye böyle beyanlarıyla çelişkili tavırlar yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekmen'den Uzman Erbaş Kanunu'na Eleştiri - Son Dakika

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