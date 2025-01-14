Ekmen'den Yeni Mersin İdmanyurdu'na Destek Çağrısı

Politika

Saadet Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Mersinlileri, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kapanma ihtimaline karşı sahiplenmeye ve içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya davet ediyorum." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, ülkenin ekonomisi, tarımı ve ihracatı açısından çok önemli başarılara imza attığını ancak Süper Lig'de bir temsilcisi bulunmadığını söyledi.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun da devre arası bittiğinde liglere veda edeceğini anlatan Ekmen, bir futbol kulübünün belirli bir noktaya yükselmesinin büyük bir maliyet doğurduğunu ifade etti.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun, Bursaspor'un durumuna benzer bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ekmen, bu noktada Yeni Mersin İdmanyurdu taraftarının talebini aktarmak istediğini belirtti.

Saadet Parti'li Ekmen, Mersin'deki sivil toplum örgütleri ile iş insanlarına çağrıda bulunarak, "Mersinlileri, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kapanma ihtimaline karşı sahiplenmeye ve içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Adım atılması için kalan sürenin 15 gün olduğunu vurgulayan Ekmen, Mersin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere Mersinlilerin Kulübe sahip çıkmasını istedi.

Ekmen, "Bugün itibarıyla Kulübün vergi dairesine ve SGK'ye bir kuruş borcu yoktur. Katkıda bulunan bütün iş adamlarımıza teşekkür ederiz. Bu emaneti buraya kadar getirdiler. Şimdi bu emaneti bizim devralmamız ve bir yere taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.