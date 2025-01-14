Ekmen'den Yeni Mersin İdmanyurdu'na Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ekmen'den Yeni Mersin İdmanyurdu'na Destek Çağrısı

Saadet Partisi Milletvekili Ekmen, Mersin İdmanyurdu'nu sahiplenmeye davet etti.

14.01.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Mersinlileri, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kapanma ihtimaline karşı sahiplenmeye ve içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya davet ediyorum." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, ülkenin ekonomisi, tarımı ve ihracatı açısından çok önemli başarılara imza attığını ancak Süper Lig'de bir temsilcisi bulunmadığını söyledi.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun da devre arası bittiğinde liglere veda edeceğini anlatan Ekmen, bir futbol kulübünün belirli bir noktaya yükselmesinin büyük bir maliyet doğurduğunu ifade etti.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun, Bursaspor'un durumuna benzer bir süreçten geçtiğinin altını çizen Ekmen, bu noktada Yeni Mersin İdmanyurdu taraftarının talebini aktarmak istediğini belirtti.

Saadet Parti'li Ekmen, Mersin'deki sivil toplum örgütleri ile iş insanlarına çağrıda bulunarak, "Mersinlileri, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kapanma ihtimaline karşı sahiplenmeye ve içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Adım atılması için kalan sürenin 15 gün olduğunu vurgulayan Ekmen, Mersin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere Mersinlilerin Kulübe sahip çıkmasını istedi.

Ekmen, "Bugün itibarıyla Kulübün vergi dairesine ve SGK'ye bir kuruş borcu yoktur. Katkıda bulunan bütün iş adamlarımıza teşekkür ederiz. Bu emaneti buraya kadar getirdiler. Şimdi bu emaneti bizim devralmamız ve bir yere taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Emin Ekmen, Mersin İdmanyurdu, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekmen'den Yeni Mersin İdmanyurdu'na Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ekmen'den Yeni Mersin İdmanyurdu'na Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.