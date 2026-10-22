Ekmen, Mersinli çiftçinin maliyetleri karşılayamadığını ileri sürüp bakanlara iletti

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "İnadına ve bir sorumlulukla üretim yapan çiftçimizin ürettiği mal, hak ettiği şekilde değer bulmalı ve onlar da insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalı." dedi.

Ekmen, Meclis'teki basın toplantısında, Mersin'de meyve ve sebze üreticilerinin maliyetlerini dahi karşılayamadığını ileri sürdü.

Bu konuda Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunun açıklamasını okuyan Ekmen, üretim zincirinin kopmaması ve üretimin nesilden nesile sürmesi gerektiğinin belirtti.

Mehmet Emin Ekmen, şöyle konuştu:

"İnadına ve bir sorumlulukla üretim yapan çiftçimizin ürettiği mal, hak ettiği şekilde değer bulmalı ve onlar da insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalı. Zeytiniyle, sert çekirdekli meyveleriyle, narenciyesiyle, muzuyla, tüm sebze ve meyvesiyle Türk tarımının önemli bir tedarik sağlayıcısı Mersin ziraat odalarının sesini Tarım Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, ihracat gündemi nedeniyle Ticaret Bakanımıza ve bütün bu meselelerle bağı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a iletiyoruz ve onların sözünün değerini kaybetmemesi için de başka bir söz söylemeyi bugün için gereksiz görüyoruz."

Staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta başlangıcının emeklilik için sigorta başlangıcı sayılması gerektiğini savunan, konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dikkatine sunduklarını aktaran Ekmen, mesleğe giriş tarihinin genç yaşlarda olmasını teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekmen, bugün milyonlarca üniversite mezununun eğitimlerine uygun bir mesleğe sahip olmadığını söyleyerek, "Sanayiye gidiyorsunuz, 'çırak, kalfa, usta lazım', esnafa gidiyorsunuz, 'çırak bulamıyoruz'. Birçok meslek, ölmeye yüz tutuyor. Çırakların mesleğe girişini uzun vadeli iş koluna giriş gibi kabul etmediğimizde bu konunun cazibeyi azaltıcı bir yön olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor." diye konuştu.