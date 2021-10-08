AK Parti Milletvekili Aksal'dan Edirneli çiftçilere müjde - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 2020 yılı Hububat 3. Fark Ödemesi Desteği ödemelerinin 893 Edirneli üreticinin hesaplarına bugün saat 18.00'den itibaren yatacağını açıkladı.

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilere hububat desteğine ilişkin açıklama yaptı. Aksal, AK Parti hükümeti döneminde tarıma, çiftçiye ve üreticiye verilen desteğin hiç kesilmediğini ifade ederek, "Üretim var ise bizler varız. Bu kadar verimli topraklar üzerine kurulu bir ülkenin layık olduğu değeri ve desteği Cumhurbaşkanımızın tarıma ve çiftçiye verdiği ehemmiyet çerçevesinde yıllardır sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Nitekim Edirne'miz de çok bereketli topraklara sahip. Doğduğumuz büyüdüğümüz bu topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve daima tarım konusunda tarih boyunca tarımın gözdesi olarak anılmıştır. Bugün saat 18.00 itibarıyla T.C. no ayrımı yapılmadan tek seferde 893 Edirneli üreticimizin hesabına 3 milyon 219 bin TL 2020 yılı Hububat 3. Fark Ödemesi Desteği (buğday, çeltik, arpa, dane mısır, tritikale) gerçekleştiriyoruz" dedi. - ANKARA