Ekonomiye ilişkin torba kanun teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomiye ilişkin torba kanun teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

17.10.2022 18:16
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifle, apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerine ilişkin teşvik sınırının artırılıyor be 50 kw'ye çıkarılıyor. Çalışanlara yemek ücreti ödeyen işveren vergiden istisna sayılacak. Yurtdışında çalışan işçi ücretlerine vergi istisnası getiriliyor. Çalışanlara verilecek elektrik ve doğalgaz yardımına istisna getiriliyor. Kur korumalı mevduat hesaplarına süre uzatımı getiriliyor.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme isteğinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekonomiye ilişkin torba kanun teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 00:26:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ekonomiye ilişkin torba kanun teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement