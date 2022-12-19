Ekrem İmamoğlu'ndan Yunan gazetesine röportaj: Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'ndan Yunan gazetesine röportaj: Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum

19.12.2022 12:43

Ekrem İmamoğlu mahkemeden kendisine 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verilmesinin ardından ilk röportajını Yunan basınından Kathimerini Gazetesi'ne verdi. Adaylık tartışmasına değinen İmamoğlu, "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum" dedi. "İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis ilk röportajını Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne verdi. Manolis Kostidis'e konuşan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde atıflar var" sorusuna "Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum" şeklinde yanıt verdi.

"SEÇİMLERİ KAZANINCA DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Saraçhane'deki buluşmaya da değinen İmamoğlu, "Dönüm noktası mı?" sorusuna ise, "Altı liderin desteği ve çağrımıza İstanbul sakinlerinin büyük desteği, çok önemliydi. Ancak dönüm noktası toplantı değildir. Seçimleri kazanınca dönüşümü yapmış ve Türkiye'yi yörüngesine oturtmuş olacağız" cevabını verdi.

İMAMOĞLU: BERAATİMİ BEKLİYORDUM

İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'Ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır" dedi.

"ERDOĞAN HUKUKUN VE DEMOKRASINİN SADECE KENDİSİNE İŞLENMESİNİ İSTİYOR"

Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."

YORUMLAR
500
Times'tan Ekrem İmamoğlu analizi: Aldığı cezayla küresel tanınırlığı tavan yaptı, aday olacağına şüphe yok Times'tan Ekrem İmamoğlu analizi: Aldığı cezayla küresel tanınırlığı tavan yaptı, aday olacağına şüphe yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan Yunan gazetesine röportaj: Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna net cevap: 6 lider "Adayımız sizsiniz" derse elbette olurum
12:59 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak
12:25 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan minibüs, kamyonete çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
12:26 Oyuncu Yağmur Ün, kızı Su Diana'nın yer aldığı ilk aile pozunu takipçileriyle paylaştı
12:25 Dünya Kupası zaferinin mutluluğunu yaşayan Messi'yi Nusret sinirlendirdi
12:20 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı: Seçimlerde kaç Suriyeli oy kullanacak?
11:54 Didem Soydan, "çıplak poz" isteyen takipçisine verdiği cevapla gündem oldu: Var açığı, Google'la kurtul kardeşim
11:52 Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Hatay sınırında yakalandı
11:44 Arjantin'in Dünya Kupası zaferi uluslararası basında geniş buldu! Manşetlerin hepsi birbirinden ilgi çekici
11:41 TÜİK, 2021'de Türkiye'nin nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 13:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Yunan gazetesine röportaj: Altı başkanın alacağı kararı yorumlamak istemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement