Ekrem İmamoğlu'ndan Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: Yanlış hesap milletten döner - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: Yanlış hesap milletten döner

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner'' ifadelerini kullandı.

21.12.2024 18:12  Güncelleme: 18:24
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TSK'ya yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'e ilişkin açıklama yaptı.

"YANLIŞ KARAR MİLLETTEN DE DÖNER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, gözaltı kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi doğru olmamıştır. Umarım mahkeme dil sürçmesi kaynaklı sorunu gözetir ve tutuklama kararı vermez. İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Beşar Esad'ın devrilmesinden önce ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı; yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." demiş, Gürses'in bu ifadeleri tepki çekmişti.

Gürses, gözaltına alınması sonrası emniyette verdiği ifadede "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savundu.

Ekrem İmamoğlu\'ndan Özlem Gürses\'in gözaltına alınmasına tepki: Yanlış hesap milletten döner

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: Yanlış hesap milletten döner - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Mehmet Yılmaz:
    gene konuştu şovmen sen işine bak 78 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    CHP TÜRK ORDUSUNA HAKARET EDENLERİ SAVUNAN VATAN HAİNİ BEKA DORUNU PARTİDİR 59 5 Yanıtla
  • Hasan null:
    Konuştu yine boş bomboş bommboşşşşş adam 57 4 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Çok ama Çok iticisin 56 4 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    belediye başkanı mı boş işler başkanı mı anlamadım 49 3 Yanıtla
  • mehmet güler:
    ben anlamıyorum bunlar ne zaman ülkenin yanında yer alacak 46 3 Yanıtla
  • harun 8071:
    sktm çapsız, şeytanı. döner döner bekle 44 4 Yanıtla
  • Rasim b:
    işine bak dicem de işin varmış gibi yapıp mixerlik yapmaktan başka bildiğin bişi yok sen istanbulun sorunlarıyla ilgilen tabi niyetin varsa ben yaptım ben yaptım değin herşeyi yapanları biliyoruz 39 3 Yanıtla
  • Noci Kono:
    zaten böyle alıyorlar şehit olunca sesleri çıkmaz 24 5 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    sizde arkadaş hee şeyden kendinize pay çıjartıyosunuz bunlar size kazandırmıuor. 1 kazanıyorsanız 2 kaybediyorsunuz. 28 1 Yanıtla
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