Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, kararın yok hükmünde olduğunu belirterek; ''Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır'' ifadelerini kullandı.

18.03.2025 18:37  Güncelleme: 18:49
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İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesine tepki gösteren İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Böyle bir kararı üniversite yönetimi alamaz. Yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken; İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yaptığı açıklamada kararın yok hükmünde olmadığını söyledi.

"Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir" diyen Pehlivan, "2547 sayılı Yükseköğretim Öğretim Kanunu'nun 15. Maddesinde Üniversite Yönetim Kurulu'nun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olduğu açıkça yazıyor. Diplomaya dair böyle bir karar alma yetkisi yoktur, yok hükmündedir. Haliyle diploma iptali haberi doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"YETKİSİ YOKTUR"

Pehlivan ayrıca "Diploma hakkında Üniversite'nin Kantini ile Yönetim Kurulu'nun yetkisi aynıdır. Yani, yetkisi yoktur" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu\'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Emir Arslan:
    artık geçti gitti imamoğlu soğuk su iç Mansur yavaş imamoğlunun ne mal olduğunu anlayıp gri çekildi 36 57 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Adaletsiz bir karar, yazık... 39 37 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    İktidar bütün düğmelere aynı anda basıyor... Muz cumhuriyetini geçtik.. Şaka gibi 41 26 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Fetö gibi sarayda her kapiya bir it bağlamiş 41 24 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Neden diploma bakkaldan mı alınıyor normalde avukat bey 36 25 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    fetö gitti retö geldi taktikler aynı hoca aynı aynı işte 32 17 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Sayın cumhurbaşkanımızın diplomasını göstermesi tam zamanıdır, yoksa millet şüpheye kapılacaktır 35 9 Yanıtla
  • Kirker:
    seni diplomasız lise mezunu seni ?? 19 16 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Yok mok dinlemez evladım bunlar onlar ne derse o. 21 11 Yanıtla
  • Mister No:
    Bişader bi işi de düzgün yapın :)) adamlar bunu bile beceremedi 14 5 Yanıtla
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