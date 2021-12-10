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Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin

10.12.2021 12:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'nun İBB'ye yapılan işçi alımlarıyla ilgili yaptığı iddialara cevap verdi. İmamoğlu, "Eğer teröristlerse neden gelip almıyorlar" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB ile ilgili iddialarını da cevaplayan İmamoğlu "Bağımsız tıp kuruluşlarını göreve davet ediyorum. Bu beyefendiyi incelesinler" diyen İmamoğlu, "Ülkemize daha fazla zarar vermesin" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

  • En sıra dışı, en akıl dışı, gerçekten psikolojik analize de ihtiyaç olan bir konuya geliyorum… Bu psikolojik analize ihtiyaç duyulan konu da, TBMM'de konuştuğunu, tavırlarını gerçekten bilimsel olarak, tıbbi olarak incelenmesi gereken İçişleri Bakanı ile ilgili.
  • Ne demiş sayın bakan? 'İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor.' Bak bak bak… Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYEYSE GELİP TUTUKLAYACAK"

  • Bu ilk değil. Bu sayın bakanın yaptığı ilk değil, onlarcasını yaptı. Dün itibariyle aslında ben cevap verecektim. Hatta ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm. 'Yok, bekleyeyim.' dedim.
  • Dün de bekledim. Niye? Ülkede gezen ya da bir kurumda çalıştığını bildiğiniz 557 tane terör örgütü üyesi olduğunu söyleyeceksiniz; bekledim ki herhalde gelip alacaklar onları İBB'den. Öyle ya, terör örgütü üyesiyse gelip tutuklayacak değil mi bunu?

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA DEMEKTİR"

Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil… Hem Meclisteki tutumu, tavrı, davranışları kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben buradan çağrı yapıyorum, ciddi bir öneride bulunuyorum ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum.

  • Bağımsız sağlık kuruluşları gelsinler ve bu, psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş sayın bakanla ilgili bir analiz yapsınlar.
  • Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insanın psikolojisi bu haldeyse bizim kadim kurumumuz, İçişleri Bakanlığımız tehlike altında demektir.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili iddialarda bulunmuştu. İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" demişti.

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin

Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin - Son Dakika
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