Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB ile ilgili iddialarını da cevaplayan İmamoğlu "Bağımsız tıp kuruluşlarını göreve davet ediyorum. Bu beyefendiyi incelesinler" diyen İmamoğlu, "Ülkemize daha fazla zarar vermesin" ifadesini kullandı.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:
Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil… Hem Meclisteki tutumu, tavrı, davranışları kavga etme biçimi, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri açısından ben buradan çağrı yapıyorum, ciddi bir öneride bulunuyorum ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili iddialarda bulunmuştu. İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirten Soylu, "Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim" demişti.
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