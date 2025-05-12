Ekvator'daki Askeri Saldırı Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyla alakalı kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekvator'un Orellana eyaletinde meydana gelen ve 11 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Ekvator halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA