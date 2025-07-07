Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Elazığ'ın her mahallesini ziyaret ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları, "Kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz" dedi.

Saha çalışmalarına devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle ziyaretleri kapsamında belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceliyor ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda, Hicret Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan ile bir araya gelen Başkan Şahin Şerifoğulları, mahallede tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarla da buluşarak talepleri dinledi.

Temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle ayrımı yapmadan eser ve hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Aziz şehrimizde gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız projeleri, saha çalışmalarımız kapsamında incelemeyi sürdürüyoruz. Şehrimizin her mahallesini ziyaret ediyor, kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Bugün de Hicret Mahallemizde vatandaşlarımızla buluşarak çalışmaları yerinde inceledik. Bizleri sevgi ve ilgi ile karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sevdalısı olduğumuz güzel Elazığ'ımız için durmadan, aşkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ