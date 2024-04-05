Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Mazbatasını Aldı

Elazığ'da 31 Mart akşamı sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı. Şerifoğulları, seçim sonucunun demokrasi zaferi olduğunu belirterek, şehre yapacakları hizmetlerin gururuyla çalışacaklarını söyledi.

05.04.2024 18:57  Güncelleme: 19:28
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Sandıktan zaferle çıkan Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, mazbatasını aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da 31 Mart akşamı sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden güven tazeleyerek Belediye Başkanı seçilen Şahin Şerifoğulları, adliye binasında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını alarak açıklamalarda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin demokrasi zaferi ile sonuçlandığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "31 Mart akşamı vatandaşlarımız sandıklara giderek demokratik haklarını kullandı. Milli irade bir kez daha tecelli etti. 31 Mart akşamında Elazığ merkezde sandıklardan AK Parti çıktı. Ben bundan dolayı bütün hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum. 5 yıldır bu aziz şehrin Şehrül-Emin makamında şehrimizin gelişimine, dönüşümüne ve kalkınmasına katkı sağlamak için gayret edip çalışıyorduk. Allah'a hamdolsun şehrimize 5 yılda çok güzel eserleri ve hizmetleri kazandırdığımıza inanıyoruz. Bunun neticesinde Cumhurbaşkanımız, bizleri tekrar Elazığ'ın AK Parti belediye başkanı olarak huzurlarınıza gönderdiğinde bizler, şehrimize yapmış olduğumuz hizmetlerin gururuyla alnımız açık ve başımız dik bir şekilde vatandaşlarımız bizleri ağırladı. Bunun neticesinde, Allah'a hamdolsun 31 Mart akşamında bir zafer elde ederek hemşerilerimiz bizleri Şehrül-Emin makamına layık gördüler. Bizler seçim sürecinde de hep ifade ediyorduk Allah nasip ettiği taktirde hemşerilerimiz bizlere inandığı taktirde bizler tekrar göreve başlar başlamaz ilk gün ki aşkla, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ettik. Sorumluluğumuzun çok daha büyük ve ağır olduğunun farkındayız ama Allah'a hamdolsun, taahhüt ettiğimiz projeleri, Allah'ın izniyle hayata geçirebilmek için bu aziz şehri daha güzel yarınlara taşımak için meclis üyelerimizle birlikte koşturacağız ve emek vereceğiz. 5 yılda olduğu gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmayarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu şehir bölgenin lider şehri haline gelecek ve bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımız da huzurlu ve müreffeh bir şehirde yaşamanın mutluluğuyla hayatlarını idame ettirecekler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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