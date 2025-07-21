Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi arasında Elazığ'ın gelişimine katkı sunması hedeflenen bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş arasında, Elazığ Belediyesinde gerçekleşti. Protokol kapsamında Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesinin akademik kapasitesi, yerel kalkınmayı destekleyecek bilimsel araştırmalar ve uygulama projeleri geliştirilecek, üniversite öğrencilerine belediye bünyesinde staj gibi imkanlar sunulacak ve böylece gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunulacak. Öte yandan, iş birliği kapsamında, çevresel, kültürel, sosyal ve eğitsel konularda projeler geliştirilerek Elazığ Belediyesi'ne akademik danışmanlık ve teknik destek sunulacak. Bu sürece bilimsel katkı sunulmasına da protokol kapsamında yer verilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal projelerle beraber eğitim, araştırma, akademik ve teknik destekle işbirliği kapsamındaki protokol, yerel yönetim uygulamalarının desteklenmesini sağlayacaktır" denildi. - ELAZIĞ