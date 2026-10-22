Elif Esen nüfusun yüzde 34,8'inin tütün kullandığını belirterek yeni kanun istedi - Son Dakika
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Elif Esen nüfusun yüzde 34,8'inin tütün kullandığını belirterek yeni kanun istedi

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İstanbul Milletvekili Elif Esen, Meclis'te tütün kontrolünün yeni kanunla güçlendirilmesini istedi. Esen, Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusun yüzde 34,8'inin tütün kullandığını, ölümlerin yüzde 25'inin sigaradan kaynaklandığını söyledi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Tütün kontrolü ve dumansız hava hakkı yeni bir kanunla güçlendirilmeli." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de tütün ve nikotin ürünleri kullanımının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine eriştiğini anlatarak, "Tütün kontrolü ve dumansız hava hakkı yeni bir kanunla güçlendirilmeli." dedi.

Ülkedeki ölümlerin yüzde 25'inin sigaradan kaynaklandığını aktaran Esen, "Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de nüfusun yüzde 34,8'i tütün ve tütün ürünleri kullanıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 46,1, kadınlarda yüzde 23,6. Günlük tütün kullananların ortalama başlama yaşı ise 18. Tütüne başlama yaşı, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki o hassas döneme denk geliyor." diye konuştu.

Dumansız Gençlik Girişimi tarafından yapılan araştırmaları paylaşan Esen, işletmelerdeki sigara satış reyonlarında ve mekanlardaki ihlallere dair örnekleri anlattı.

Elif Esen, şu ifadeleri kullandı:

"Önce dumansız hava hakkı kanunun temel ilkelerinden biri olarak açıkça tanımlanmalı. Kapalı alanlarda yüzde 100 dumansız hava sahası ilkesi korunmalı ve kapalı alanların içinde herhangi bir sigara içme alanı ayrılmamalı. Denetim güçlendirilmeli. Planlı denetim ekiplerinde en az bir kolluk görevlisi bulunmalı, rutin denetimler bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla standartlaştırılmalı ve idari para cezası uygulanan işletmelerde bir hafta içinde takip denetimi de yapılmalı."

Kaynak: AA
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