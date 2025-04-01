Elitaş: Birlikte 'Terörsüz Türkiye' İçin Çalışmalıyız - Son Dakika
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Politika

Elitaş: Birlikte 'Terörsüz Türkiye' İçin Çalışmalıyız

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Mustafa Elitaş, 110 yıl önceki dayanışma ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme çağrısında bulundu.

01.04.2025 01:14
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AK Parti'li Elitaş: "110 yıl önce ecdadımızın yaptığı gibi bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edip, 'Terörsüz Türkiye' için elimizden gelen gayreti gösterelim"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla bir aile olduğunu ifade ederken başkalarından medet umduklarını görmek, inanın 110 yıl önceki ihanet şebekesiyle karşı karşıya mıyız diye insan düşünmeden kendisini edemiyor"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "110 yıl önce kurtuluşumuzu ortaya çıkaran ecdadımızın yaptığı gibi bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edip, 'Terörsüz Türkiye'yi ortaya koyabilmek için elimizden gelen gayreti gösterelim" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, teşkilatın bayramını kutladı. Elitaş, teşkilat başkanlığına teşekkür ederek, "Bir Ramazan boyunca tüm Türkiye'de 81 vilayette 923 ilçemizde olmak üzere vefa iftarları sofrasını oluşturdu. AK Parti'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden 29 Mart tarihine kadar bu davanın her bir noktasında görev yapmış, alın teri dökmüş dava taşını bir üst noktaya çıkarabilmek için bayrağımızı zirveye taşıyabilmek için gayret göstermiş arkadaşlarımızdan vefa buluşması, kucaklaşmaya gerçekleştirdik. Hakikaten olan işlerimizle bir katılıp ve muhabbet vardı. AK Parti ailesinin en büyük özellikleri birbirlerine kucaklaşabilmek, birbirlerine hemhal olabilmektedir" diye konuştu.

Toplumun en önemli unsurunun aile olduğuna dikkat çeken Elitaş, "Aile toplumun vazgeçilmez bir çekirdeğidir. Toplum aile olmazsa çökmeye mahkümdur. İşte AK Parti ailesi 14 Ağustos 2001'den itibaren bunu pekiştirebilmek için aile yapısını güçlendirmek için teşkilat başkanlarımızın gösterdiği yolda bütün arkadaşlarımızla bu işi yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'de 86 milyon vatandaşıyla birlikte bir aile oluşturmaktır. Meseleleri varsa aile kendi içinde çözer. Varsa kırgınlıklar kendi içerisinde problemlerini aşmaya çalışır. Başkalarından medet umarak değil, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda ülke işgal edildiğinde mandacılığı savunanlarla bağımsızlığı savunanlar arasında farklılık ortaya çıkmışsa işte bugün de aynı meseleyi yaşıyoruz. Tıpkı bundan 100 yıl önce mandacılık zihniyetinin hortladığı gibi başka mahfillerde ülkemizi şikayet eden bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşıyla bir aile olduğunu ifade ederken başkalarından medet umduklarını görmek, inanın 110 yıl önceki ihanet şebekesiyle aynı karşı karşıya mıyız diye insan düşünmeden kendisini edemiyor. Gelin 110 yıl önce kurtuluşumuzu ortaya çıkaran ecdadımızın yaptığı gibi bir ve beraber olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edip, 'Terörsüz Türkiye'yi ortaya koyabilmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Aksi halde 110 yıl önceki gibi mandacı zihniyetle baş başa kalırsınız ve bu millet sizi sandıkta boğar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Elitaş: Birlikte 'Terörsüz Türkiye' İçin Çalışmalıyız - Son Dakika

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