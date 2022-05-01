Elitaş: "CHP içerisinde büyük bir mücadele var" - Son Dakika
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Elitaş: "CHP içerisinde büyük bir mücadele var"

01.05.2022 02:21
Elitaş: "CHP içerisinde büyük bir mücadele var"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde büyük bir mücadelenin olduğunu söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'na elektriği olan bir evi elektriği kesilmiş bir ev gibi göstermişler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde büyük bir mücadelenin olduğunu söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'na elektriği olan bir evi elektriği kesilmiş bir ev gibi göstermişler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, CHP içerisinde büyük bir mücadelenin olduğunu söyledi. Elitaş, "Geçenlerde Kılıçdaroğlu elektriği kesilmeyen ev gittikten sonra partililerine rest çekti. 'Ya benim yolumdan gidin ya da yolumdan çekilin, eyvallah' dedi. Bize bu nedir diye şaşırdık. Meğer kendi içlerindeki bir hesaplaşmadan dolayı Kılıçdaroğlu'na elektriği olan bir evi elektriği kesilmiş bir ev gibi göstermişler. Karla mücadele konusunda da İstanbul Belediyesi kaynaklı yürüyen merdivenden ter inen bir kediyi göstermişlerdi. Türkiye'de merdivene kim ters bindi diye baktığınızda ondan başkası yürüyen merdivene ters binmediği için akla ilk olarak Kılıçdaroğlu ve kara kedi geliyor. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL olan otelde yaptığı yayının otel odasının fotoğrafını çeken birinin gençlik kollarından olduğunu biliyoruz. Parti içerisinde büyük bir mücadele var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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