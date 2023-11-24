Elitaş\'tan Vali Çiçek\'e tam destek

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve geldiği günden beri uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Verdiği sözleri tutarak, bu alanda önemli adımlar atan Vali Çiçek'e Eski Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'tan tam destek geldi.

"UYUŞTURUCUYU BİTİRECEĞİZ"

Katıldığı Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi'nde uyuşturucu konusuna değinen Vali Çiçek, Eski Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'tan tam not aldı. Katıldıkları programda yemin eden ve kararlılığını gösteren Vali Çiçek, "Sayın Bakanım vallahi billahi uyuşturucuyu Kayseri'de bitireceğiz." dedi.

"VALİMİZ'E TAM DESTEK"

Vali Gökmen Çiçek'in ardından konuşan Eski Dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Vali Gökmen Çiçek'i desteklediğini belirtti. Elitaş, "Metamfetamin denen bir madde çocuklarımıza musallat olmuş. Bununla ilgili Kayseri'de büyük bir mücadele var. Artık uyuşturucu tacirlerini değil, uyuşturucunun kökünü tamamen kazıdık demek için Valimizden söz aldık. Biz de hep beraber destek olmalıyız. Bu uyuşturucu üreticileri geleceğimizi tehlikeye atıyorlar."dedi.