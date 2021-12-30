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Elvan: "Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Elvan: "Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz"

30.12.2021 13:00
Elvan: "Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Neyi başarmışsak, bundan sonra da neyi başaracaksak sizinle birlikte yaptık ve sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Neyi başarmışsak, bundan sonra da neyi başaracaksak sizinle birlikte yaptık ve sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Lütfi Elvan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Silifke'de partililer tarafından karşılandı. "Her daim beni bu şekilde karşılayan Silifke halkına teşekkür ediyorum" diyen Elvan, AK Parti İlçe Teşkilatı önünde vatandaşlara seslendi. Elvan, yaptığı konuşmasında, "Sizler bizim güvencemizsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Neyi başarmışsak, bundan sonra da neyi başaracaksak sizinle birlikte yaptık ve sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bizler sadece vesileyiz, ama sizlerin desteği ile sizlerin birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeniz bizlere daha da güç vermiştir. Sizler için ne yapılsa azdır diye düşünüyorum. Siz değerli kardeşlerim vatanı için, milleti için Ay Yıldızlı Al Bayrağı için her şeyini feda edecek olan kardeşlerimizsiniz. Biz sizlerin değerini biliyoruz. Buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Lütfi Elvan, konuşmasının ardından AK Parti İlçe Başkanlığında, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile bir süre sohbet etti. - MERSİN

Elvan: Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz
Elvan: Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz
Elvan: Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz

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Lütfi Elvan, AK Parti, Hisarcık, Silifke, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Elvan: 'Sizinle birlikte yapmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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