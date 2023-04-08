Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste - Son Dakika
Üye Girişi

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste

08.04.2023 14:06

EMEK ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan 6 partiden 5'i seçime Yeşil ve Sol Parti listesinden, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 49 ilde kendi listesiyle seçime girecek.

EMEK ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan 6 partiden 5'i seçime Yeşil ve Sol Parti listesinden, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 49 ilde kendi listesiyle seçime girecek.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temsilcileri, Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenleyerek, seçime ilişkin politik mutabakat metnini açıkladı. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, tarihi bir seçime gidilirken yürütülen çalışmaların son aşamasına gelindiğini belirterek, Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi milletvekili seçimlerinde de esas olarak tek adam rejimine son vermeyi hedeflemektedir. Bu anlayışla yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) seçimlere 81 ilde Yeşil ve Sol Parti çatısından ortak listelerle katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan TİP ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi listeleriyle girecek, diğer tüm il ve seçim bölgelerinde Yeşil ve Sol Parti'yi destekleyecektir dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Sesi bastırılmak istenen, yok sayılmak istenen, milyonların siyasi iradesini güçlendirmek için uzun perspektife sahip bir ittifak inşa etmiştik. Seçimlerden önce, seçimler sırasında ve en önemlisi de seçimlerden sonra; özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması, tüm yurttaşların huzur içinde yaşaması için Emek ve Özgürlük İttifakı bir güvencedir diye konuştu. Toplantıda ayrıca, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk yer aldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste Yeniden Refah Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığına Ali Çanak getirildi Yeniden Refah Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığına Ali Çanak getirildi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı

Sol Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste - Son Dakika


Son Dakika
14:02 YSK'da kura çekimi! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu
13:57 Oyuncu Berkay Tulumbacı ile şarkıcı Ezgi Gergin nişanlandı
13:34 Holiganlar rezil oldu! Rakibin zannederek yanlışlıkla kendi takım otobüslerini taşladılar
13:11 Bakan Nebati, Togg'la trafiğe çıktı: Anlatılmaz yaşanır
11:55 Mescid-i Aksa baskınlarının ardından Filistin'den dünyaya tepki: Batı ülkelerinin çifte standardını reddediyoruz
12:49 Hangi bakan nereden aday olacak? Son kulis bilgisine göre Bakan Soylu istediğini aldı
11:33 Gaziantep'te feci kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin arasında ünlü iş adamının oğlu da var
12:16 Barcelona, dev rakamı gözden çıkardı! Arda Güler ve Messi aynı takımda buluşuyor
12:06 Depremlerden sonra Diyarbakır'da kiralık daire kalmadı! Dubleks villaların aylığı 30 bine çıktı
11:42 Ukraynalı eski polis, Taksim'de "Savaşı durdurun" diyerek intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2023 14:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement