Emekli Aylıkları 14 Bin 469 Liraya Yükseltildi

Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis'nde (TBMM) görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Kanun teklifinin 2'nci maddesi görüşülürken söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bankadan çektiği 14 bin lirayı Genel Kurul'da göstererek, en düşük emekli aylığı artışına tepki gösterdi. Türkoğlu, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkartılması ile ilgili, "Ben bu durumu net anlatabilmek için bankamatikten 14 bin lira çektim, burada bir emeklinin bu 14 bin 469 lirayla hemen kısaca nasıl geçinebilip geçinemeyeceğini izah etmek, daha doğrusu iktidar partisinin de bunu millete nasıl izah edeceğini merak ederek sormak istiyorum. Eğer ay içerisinde hastaneye gidip hastane katılım paylarınız kesilmediyse ve 14 bin 469 lirayı tam almış iseniz; birinci kalem, tabii ki kiralar. Malumunuz, artık emekliler emekli olduğunda ikramiyeleriyle ev sahibi olamıyorlar. Yalancı TÜİK'in rakamlarına göre; Temmuz 2024'te 6 bin küsur lira kira, ben bu rakamı kabul ediyorum. Yüzde 44,38 enflasyon oranını da kabul edip onu eklediğimizde 2025'te 9 bin lirasını böylece kiraya ayırdım. Hemen akabinde, 238 kilovat gibi en düşük tüketimle elektrik için 485 lirayı ayırdım. 30 metreküp su ile 415 lira suya; bin 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında ortalama olmakla birlikte bin 300 lira tabandan kabul ederek doğal gazı ödedim. 2 emeklimiz için zorunlu ulaşıma bin lira ayırdım. İnternet, telefon, aboneliklere 500 lira; sağlık ilaç katılım paylarına 400 lira; etti 13 bin 100 lira. Ekmeğin 15 lira olduğu günümüzde günde yalnızca 3 ekmek üzerinden hesap ettiğimde de bin 350 lira aylık yalnızca ekmek tüketimi var. Geriye kaç lira kaldı biliyor musunuz, geriye? Bakıyorum, 14.450 lira. Bu dediğim sabit giderler, geriye de bize 19 lira kaldı. Şimdi, hiç lafı dolandırmayalım, 16 milyon 150 küsur bin emekli bugün burayı seyrediyor, 'Bu utanç rakamına harbiden nasıl imza atacaklar ve nasıl el kaldıracak bu iktidar?' diyorlar. Buna el kaldırmayın" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKLARI ŞUBAT AYINDA YATIRILACAK

Genel Kurul'da yapılan oylamada, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olmasını öngören 4'üncü madde kabul edildi. Böylelikle; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, şubat ayında emeklilerin hesabına yatırılacak.

KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Genel Kurul'da, kanun teklifinin 5'nci maddesi ile ilgili siyasi parti gruplarının sunduğu değişiklik önergeleri görüşülüyor.