Emekli Aylıkları Artıyor

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi. - ANKARA