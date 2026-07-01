Emekli Aylıklarına Artış Tokadı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

Bakan Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.