Emekli İsrailli güvenlik yetkililerinden Trump'a çağrı - Son Dakika
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Politika

Emekli İsrailli güvenlik yetkililerinden Trump'a çağrı

04.08.2025 13:13
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550 emekli güvenlik yetkilisi, Trump'tan Netanyahu'ya Gazze'deki savaşı bitirmesi için baskı yapmasını istedi.

İsrail'de aralarında ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD ve iç istihbarat teşkilatı Shin Bet Başkanlarının da bulunduğu 550 emekli İsrailli güvenlik yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetine karşı ülke içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Aralarında İsrail ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın eski Başkanı Tamir Pando, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Matan Vilnai'nin de bulunduğu 550 İsrailli emekli güvenlik yetkilisinden oluşan İsrail Güvenlik Komutanları (CIS) grubu, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdi. Emekli güvenlik yetkilileri mektupta, "Profesyonel görüşlerimiz, Hamas'ın artık İsrail için stratejik bir tehdit olmadığı doğrultusundadır" ifadelerini kullanarak ABD Başkanını Gazze'deki savaşın sonlandırılması için İsrail hükümetine baskı yapmaya ve "Netanyahu'nun seçimlerine yön vermeye" çağırdı.

"Trump, İsrail halkının gözünde gerekli güvenilirliğe sahip"

Eski Shin Bet Başkanı Ayalon mektuba ek olarak yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bu savaş, gerçek bir savaştı. Ancak bütün askeri hedeflerimize ulaştıktan sonra bu durum değişti, 23'üncü ayına yaklaşan bu savaş, İsrail devletinin güvenliğini ve kimliğini yitirmesine neden oluyor. IDF, kaba kuvvet ile ulaşabileceği iki hedefe zaten uzun zaman önce ulaşmıştı. Hamas'ın silahlı yapılanması ve idaresi etkisiz hale getirildi. Üçüncü ve en önemli hedefe yani İsrailli rehinelerin hepsinin evine döndürülmesine ise anlaşmalarla ulaşılabilir. Hamas üyeleriyle ise daha sonra ilgilenilebilir. ABD Başkanı Trump, Netanyahu üzerinde baskı kurarak savaşı sonlandırmak ve rehinelerin geri dönmesini sağlamak için İsrail halkının gözünde gerekli güvenilirliğe sahip" ifadelerini kullandı. Mektubun altında imzası bulunan isimler bir yandan da taraflar arasında bir ateşkese varılması durumunda Trump'ın bölgesel bir koalisyon kurulması sağlayarak, yeni bir Filistin devletinin Gazze'nin idaresini üstlenmesinde rol oynayabileceğini düşünüyor.

CIS daha önce de benzer çağrıda bulundu

Eski yetkililer, hükümetin Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve rehine takasına odaklanılmasının yanı sıra Gazze'de savaş sonrası döneme ilişkin planlamaların yapılması gerektiğini de vurgularken, İsrail'in uluslararası toplumda İsrail'in yüzleştiği meşruiyet sorunlarına da dikkat çekti. CIS grubunun, daha önceden de benzer açıklamalar yaptığı ve savaşın sonlandırılmasına ilişkin çağrılarda bulunduğu biliniyor.

Trump: "Onlar savaş halindeler"

Trump ise bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını soykırım olarak görüp görmediği sorusuna "Bence öyle değil. Onlar savaş halindeler" yanıtını vermişti. Bölgedeki açlık krizine de değinen ABD Başkanı, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yiyecek sağlamak için çalıştığını belirterek, "İnsanların doyurulmasını istiyoruz. İsrail'in onları doyurmasını istiyoruz. İnsanların aç kalmasını, açlıktan ölmesini istemiyoruz" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emekli İsrailli güvenlik yetkililerinden Trump'a çağrı - Son Dakika

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