Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, GKRY'deki Türk karşıtı gösterilere sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, GKRY'deki Türk karşıtı gösterilere sert tepki gösterdi

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, GKRY'deki Türk karşıtı öğrenci gösterilerine tepki göstererek 'Kıbrıs'ta barışın teminatı federasyon değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir' dedi. Yaycı, Rum eğitim makamlarını eleştirerek Erhürman'a güvenlik kaygılarının öncelenmesi çağrısı yaptı.

Emekli Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen Türk karşıtı öğrenci gösterilerine tepki göstererek, "Kıbrıs'ta barışın teminatı federasyon değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir" dedi.

Emekli Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen ve Türk karşıtı sloganların atıldığı öğrenci gösterilerine sert tepki gösterdi. Rum tarafındaki eğitim anlayışını ve federasyon temelinde çözüm arayışlarını eleştiren Yaycı, "Kıbrıs'ta barışın teminatı federasyon değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir" ifadelerini kullanarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüyle sağlandığını vurguladı.

"Çocuklara ve gençlere başka bir millete karşı düşmanlık öğretilirken hangi ortak gelecekten söz edilebilir?"

GKRY'de öğrencilerin Türk karşıtı gösterilere katılımını kolaylaştırmak amacıyla devamsızlık düzenlemeleri yapıldığı yönündeki iddialara dikkat çeken Yaycı, Rum eğitim makamlarının tutumunu eleştirdi. Yaycı, "Bu nasıl bir eğitim anlayışıdır? Çocuklara ve gençlere başka bir millete karşı düşmanlık öğretilirken hangi ortak gelecekten söz edilebilir?" ifadelerini kullandı.

Rum tarafında çocukların ve gençlerin Türk karşıtı gösterilerde yer almasının Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişelerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Yaycı, federasyon ve yeniden birleşme savunucularına da tepki gösterdi. Rum tarafında Türk karşıtı söylemler devam ederken iki halkın ortak bir devlet çatısı altında nasıl yaşayabileceğinin açıklanması gerektiğini ifade eden Yaycı, federasyon müzakerelerinin temelindeki güven anlayışının ciddi biçimde sorgulanması gerektiğini kaydetti.

"Kıbrıs Türk halkının geleceği Rum tarafının değişeceği beklentisine bırakılamaz"

Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı saldırıları ve ortaklık devletinden dışlanmasını hatırlatan Yaycı, geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının tarihi tecrübelere dayandığını vurgulayan Yaycı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında adada geniş çaplı toplumlar arası çatışmaların yeniden yaşanmamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün belirleyici olduğunu söyledi. Yaycı, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin Rum tarafının bir gün değişeceği beklentisine bırakılamayacağını belirterek, Türkiye'nin askeri varlığının adadaki barış ve güvenliğin temel güvencesi olduğunu ifade etti.

"KKTC'nin varlığının teminatı Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye'nin KKTC'nin güvenliği ve varlığı açısından vazgeçilmez bir dayanak olduğunu vurgulayan Yaycı, "KKTC'nin varlığının teminatı Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

Kıbrıs meselesinde tartışılması gereken asıl konunun yeni müzakere başlıkları olmadığını belirten Yaycı, KKTC'nin egemenliğinin daha güçlü korunması ve uluslararası alanda ileri taşınması gerektiğini kaydetti. Federasyon temelinde sürdürülen çözüm arayışlarının Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmadığını savunan Yaycı, kalıcı çözümün iki egemen devletin varlığının ve egemen eşitliğinin kabul edilmesinden geçtiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a da çağrıda bulunan Yaycı, federasyon görüşmelerine ilişkin beklentilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rum liderliğinin Türk karşıtı gösteriler konusunda açık bir tutum ortaya koymasının istenmesi gerektiğini ifade eden Yaycı, Kıbrıs Türk halkının güvenlik kaygılarının müzakere süreçlerinde öncelikli konu haline getirilmesi çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Yaycı, adada kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak iki ayrı egemen devletin varlığının kabul edilmesiyle mümkün olacağını savundu. Yaycı, "KKTC vardır, var olacaktır. Türkiye'nin gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı ve Türk milletinin kararlılığı Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesidir" dedi.

Kaynak: İHA
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