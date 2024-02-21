Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi içeren teklif kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi içeren teklif kabul edildi

Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi içeren teklif kabul edildi

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklif ile emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkartılacak. Ayrıca kanun yoluna başvuru süreleri düzenlenecek, adli para cezasının alt ve üst sınırlarında artış yapılacak ve Tazminat Komisyonunun görev tanımı yeniden belirlenecek.

21.02.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
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Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesinin de içinde olduğu teklif, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 669 Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi kabul edildi. Teklif ile kanun yoluna başvuru süreleri gün yerine hafta olarak düzenlenecek, suçla daha etkin mücadele çerçevesinde bir güne karşılık gelen adli para cezasının alt ve üst sınırlarında artış yapılacak. Teklifle Adalet Bakanlığının bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonunun görev tanımı da yeniden belirleniyor. Teklifle ayrıca kişisel verilerin korunması konusunda özel nitelikli kişi verileri işlenme şartları ve yurt dışına aktarımı hakkında değişiklikler yapılıyor. Teklifle emeklilere bayram ikramiyesinin de 3 bin TL'ye çıkartılması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi içeren teklif kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi içeren teklif kabul edildi - Son Dakika
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