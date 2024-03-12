Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - ANKARA
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Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray'ın idaresindeki otomobil, Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Uray, Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Uray'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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