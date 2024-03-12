Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi miktarı artırılarak, emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

12.03.2024 00:15  Güncelleme: 00:16
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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika

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  • Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı
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    Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.

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SON DAKİKA: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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