Emeklilerin Hakları Hiçe Sayılıyor! - Son Dakika
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Politika

Emeklilerin Hakları Hiçe Sayılıyor!

Emeklilerin Hakları Hiçe Sayılıyor!

Sema Silkin Ün, gıda enflasyonunun yüksekliğine ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

14.03.2025 11:44
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; " Türkiye'de gıda enflasyonu Ocak ayında yüzde 41,8'le rekor seviyeye çıkarken, asgari ücret ve emekli maaşları hızla eriyor. Emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi, geçmiş yıllara göre büyük bir düşüş gösteriyor. Lüks hayatlar korunuyor, emeklilerin hakları hiçe sayılıyor" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Mecliste yaptığı konuşmada, asgari ücretli, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ve 4 bin TL olarak açıklanan emekliye bayram ikramiyesiyle ilgili olarak konuşma yaptı. Milletvekili Ün, "Türkiye'de Ocak ayında gıda enflasyonu, yüzde 41,8 ile tarihi bir seviyeye çıkarak OECD ortalamasının tam 10 katına ulaşmış durumda. Bu yüksek enflasyon, hem asgari ücretlileri hem de emeklileri zor durumda bırakıyor. Asgari ücret, yılın ilk iki ayında 1.640 TL eriyerek 20 bin 504 TL'ye gerilerken, en düşük emekli maaşı da bin 74 TL eriyerek 13 bin 095 TL'ye düştü. İlk kez 2018 yılında bin TL olarak verilen bu ikramiye, o dönemdeki maaş ortalamasının yüzde 67'sine denk gelirken, bugün bu miktar maaşın sadece yüzde 28'ine denk geliyor. Şimdi, bu emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi vereceğinizi söylediniz; buna 'ikramiye' demek aslında kelimeye hakaret olur, bu bir harçlık. Bu parayı emekliler bayram etsin diye veriyorsanız bayramı vergilerinden vazgeçtiğiniz bir avuç azınlığa yaptırıyorsunuz, bunu bilmiş olun. Emeklilerin payına düşen mahcubiyet içinde geçirecekleri bir bayram, emeklilerden size düşen ise koca bir ah. Dün bir inadınız vardı arkadaşlar: 'Faiz, sebep; enflasyon, sonuçtu. Bugün de o inadın yerini "Emekliler, sebep; enflasyon, sonuç." aldı. Lüks hayatlara dokunulmuyor ama iş emekliye gelince hakka hukuka rahmet okutuluyor. Köprü işletenlerin imtiyazlarına dokunulmuyor ama esnafın dükkanına gulyabani gibi memur dikiliyor; sadaka gibi zam yapıp milletin onuruyla oynanıyor" dedi.

" EYT'yi bahane etmeyin"

Son günlerde bütçeyle ilgili yapılan açıklamalara da yaptığı konuşmayla açıklama getiren Milletvekili Ün, "Son günlerde, sürekli emekliler için yapılan ödemelerin ve EYT düzenlemesinin bütçeye yük olduğu iddia ediliyor. Bütçeden SGK'ye emekliler için yapılan transferlerin oranı artmıyor, aksine düşüyor ama siz bu gerçeği bile emeklilere para vermemek için saklıyorsunuz. EYT hem sosyal güvenlik sisteminin hem de bütçenin dengelerini bozdu, yok sosyal güvenlik açıkları büyüyor diyerek öfkeyi püskürtmeye çalışıyorsunuz. Ama 2024 bütçe verilerine bir bakıyorsunuz, sosyal güvenliğe ayrılan bütçe payının, emeklilere ayrılan bütçe kaynağının düştüğünü görüyorsunuz. Yani anlıyoruz ki emeklilerin sefalet ücretinin sebebi kaynak olmaması değil, kaynak ayrılmasının tercih edilmemesi. Bu arada, EYT kaynaklı borçlanmada prim tamamlama sebebiyle devlete gelen geliri hiç saymıyoruz bile" ifadelerini kullandı.

"Emekliyi kayıt dışına itmeyin"

Emekli olmasına rağmen yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle çalışmak zorunda kalan emeklilerle ilgili olarak ta açıklama yapan Milletvekili Ün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emeklilik sisteminde birtakım adaletsizlikler ortaya çıkarttı. Zamanla bu haksızlıklar giderilsin diye birtakım yamalar yapıldı ama derde derman olmayan haller hala var. Emekli olduktan sonra çalışma hakkı 30 Eylül 2008 tarihine kadar sigortalı çalışmaya başlayanlara uygulanıyor, herhangi bir statüde emekli aylığı almakta olanlar sosyal güvenlik destek primi ödeyerek işçi statüsünde çalışmaya devam edebiliyor. Ancak 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalışmaya başlayanlar emekli olduktan sonra hiçbir işte çalışamıyorlar, çalışırlarsa da emekli maaşları kesiliyor. Emekliler maaşlarının kesilmemesi için devlet eliyle kayıt dışı çalışmaya mecbur bırakılıyor" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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