EMEP'ten Cezaevi Sorunlarına Dikkat

Politika

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, cezaevlerinde mahkumların bazı sorunlar yaşadığını, buna yönelik acil ve insani önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'teki basın toplantısında, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgede, etnik ve mezhep çatışması üzerine bir siyaset kurulmasının Suriyeliler için yıkım, acı ve geleceksizlik getireceğini belirten Demir, Suriyelilerin özleminin, demokratik bir Suriye olduğunu ifade etti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla farklı illerdeki mahkumların, cezaevlerindeki fiziki ve insani şartlarla ilgili kendilerine gönderdiği mektupları okuyan Demir, bu konuda parti olarak "Hapishane Raporu" hazırladıklarını aktardı. Demir, cezaevlerinde mahkumların yaşadığı sorunlar olduğunu savunarak, buna yönelik acil ve insani önlemler alınması gerektiğini söyledi.