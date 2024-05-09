Emet Belediye Başkanı Şelale Sosyal Tesislerini Denetledi - Son Dakika
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Politika

Emet Belediye Başkanı Şelale Sosyal Tesislerini Denetledi

Emet Belediye Başkanı Şelale Sosyal Tesislerini Denetledi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediye denetleme komisyonu ve birim müdürleri ile Emet Belediyesi Şelale Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Koca, tesislerde yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit ederek gereğinin yapılacağını belirtti.

09.05.2024 13:03  Güncelleme: 13:06
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Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, belediye denetleme komisyonu ve birim müdürleri ile Emet Belediyesi Şelale Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Koca, ilçede şehre hakim tepede projelendirilerek hayat geçirilen ve 2014 yılında hizmete alınan Şelale sosyal tesisler ve düğün salonunda denetim gerçekleştirdi. Belediyece müstecire ihale edilen tesislerde yapılan denetimlerde, başta şelale olmak üzere seyir terası, düğün salonu, çevre tarumarı, çocuk oyun gruplarındaki eksiklikler tutanak altına alındı.

Denetleme komisyonu ile alanda tek tek inceleme yapan Koca, "İlçemizin güzide alanlarından şelale sosyal tesisleri, düğün salonu ve seyir terasımızın hali içler acısı. Gerekli komisyonumuzu kurarak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Müstecir sözleşme gereği birçok şeyden sorumlu. Gereği derhal yerine getirilecektir. Belediyemize ait ihaleye verilen bütün iş yerlerinde denetimler aynı hassasiyetle devam edecektir. Zira belediye malı halkımızın malıdır ve halkımızın malı asla sahipsiz değildir' dedi.

18 ayda tamamlanan ve 1 milyon 900 bin TL'ye mal olan Emet Belediyesi Şelale Sosyal Tesislerinde düğün salonu, restoran, sembolik şehitlik alanı, çay bahçeleri, çocuk oyun parkları, seyir terası, mangal yerleri, yürüyüş parkurları ve büyük bir yapay şelale bulunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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