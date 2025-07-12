Emine Erdoğan: AK Parti, kararlarını ortak akılla şekillendiriyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır. Bu kutlu yürüyüş; annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Milletin sinesinden doğmuş bir hareket olarak AK Parti, kararlarını ortak akılla, yürüyüşünü istişareyle şekillendiren bir dava şuuru taşımaktadır. Bu kutlu yürüyüş; annelerin yüreğini dağlayan acıların dindiği, evlatların umutla büyüdüğü, terörün karanlığına bir daha dönmemek üzere son verildiği bir Türkiye içindir. Birlik, dirlik ve kardeşlik içinde nice güçlü yarınlara ulaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.