Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, kendisinin de katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi"ne ilişkin görüntülere de yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünalır, kadınların hak mücadelesine vurgu yaparak, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri anlattı. Ayrıca, kız öğrencilerin okullaşma oranının arttığını ve kamudaki kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını belirtti.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
BBC'nin teyit ettiği uydu fotoğraflarına göre İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yol inşasını tamamladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve Esenyurtlulara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye İttifakının belediye başkan adaylarının herkese açık olduğunu belirtti. Özel ayrıca, deprem konutlarıyla ilgili hükümetin sözlerini yerine getiremediğini ve Türkiye İttifakının renklerinin kırmızı ve beyaz olduğunu vurguladı. Aday tanıtım toplantısında Kocaeli'deki CHP adayları da tanıtıldı.
Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnterpol aracılığıyla ve diplomatik yollarla Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istediklerini belirtti. Tunç, ayrıca Mısır ve ABD makamlarıyla da iletişim halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.
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