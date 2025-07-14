Emine Erdoğan\'dan AK Parti Toplantısı Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin, "Birlik ve kardeşlik ruhuyla atılan adımların, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Milletimizin birliği, Türkiye'mizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, toplantıdan görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.