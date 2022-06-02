Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek

02.06.2022 13:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, üniversitelerin iklim elçileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, üniversitelerin iklim elçileriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtım programı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde yapıldı. Program kapsamında iklim elçileriyle görüşen Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, öğrencilerin tek tek proje ve taleplerini dinledi.

Trakya Üniversitesi iklim elçisi Başak Gençler, üniversitesinde geri dönüşüm kutularını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak atıkların tamamının aynı yere boşaltıldığını gördüklerini ve bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Emine Erdoğan da "Çok doğru söylediniz aynı şeyden ben yıllardır çok muzdaribim." dedi. Bu konuda devamlı denetim yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Emine Erdoğan, "İnşallah söyleye söyleye bu işi başaracağız. Bu en önemli mevzu gerçekten. Alınıyor bütün atıklar götürülüyor ama aynı yere boşaltılıyor. O zaman evdeki neden ayrıştırılsın, daha kolay değerlendirmesi için ayrıştırıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bu geri dönüşüme karışık bir şekilde gidiyorsa yazık oluyor." dedi.

Emine Erdoğan, bu işin belediyelerle çözülebileceğine işaret ederek Bakan Kurum'dan belediyelere bu konunun daha iyi anlatılması için yeniden bir toplantı yapılmasını istedi.

"Kompost çok değer verdiğim bir proje"

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi iklim elçisi İrem Ayranpınar da üniversite yerleşkesindeki atıkları değerlendirip kompost elde etmeye başladıklarını, üniversitenin çiftliğinde bulunan hayvan atıkları, budama atıkları, yemekhaneden çıkan çiğ sebze, meyve atıklarını toplayarak kompost gübre elde ettiklerini anlattı.

Emine Erdoğan da kompost atıkların doğaya faydası olacağına dikkati çekerek "Bunu inşallah bütün üniversitelerden, sizlerden rica ediyorum. Kompost çok değer verdiğim bir proje. Çünkü hem israfı önleyecek hem de kimyasal gübreden kurtaracak olan büyük bir proje. Hepinizden rica ediyorum, bunu uygulamanızı, desteklemenizi." ifadelerini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iklim elçisi Pınar Soyoğuz'un da Sıfır Atık Projesinin bir parçası olmak istediğini belirtmesi üzerine Emine Erdoğan, "Çok duygulandırdı sizin varlığınız beni. Bu toplantıları sürekli hale getirsek daha verimli olur. Bu projeler artık sizin. Benden çıktı size ait." diye konuştu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iklim elçisi Ayşe Naz Cerit de Biyomühendislik Bölümü'nde okuduğunu belirterek 14 laboratuvarda çok fazla plastik atık çıktığını anlattı. Cerit, "Biz plastik atıklarımızı satın alan şirketle bir anlaşma yaptık. Tekrardan kullanılabilecek plastiklerin listesini istedik. Tek kullanımlık ürünler var ama bunların tekrar kullanılabileceğini gördüğümüzde sterilizasyon üniteleri geliştirip, oraları sterilize edip tekrar kullanmaya başladık. Bunu düzenlediğimizde aylık 14 kilo olan plastik atığımız 1 kiloyu bulmamaya başladı. Biz bunun bütün biyomühendislik ya da biyoloji okuyan üniversitelere duyurulmasını, bu listenin onlara da gitmesini, bu şekilde tekrardan kullanılabilecek plastiklerin kullanılmasını istiyoruz." dedi.

Cerit'i tebrik eden Emine Erdoğan, Cerit'in Yükseköğretim Kuruluyla (YÖK) buluşturulup deneyimlerini paylaşması gerektiğini, YÖK'ün de üniversiteleri bu konuda bilgilendirmesinin faydalı olacağını kaydetti.

81 ilde tohum topu isteği

Bursa Uludağ Üniversitesi iklim elçisi Semanur Öztürk de iki ay önce "daha çok yeşil" olması amacıyla tohum topu yaptıklarını, bunu 81 ilde 209 üniversitenin iklim elçileriyle eş zamanlı yapmak istediğini söyledi.

Emine Erdoğan da bu talebi memnuniyetle karşılayarak "Biz de yapalım." ifadesini kullandı.

İklim elçileri, atık yağların bioyakıta çevrilmesi, üniversitelere atıkları hayvan mamasına dönüştüren makine alınması, sıfıra yakın enerjili binalarla ilgili öneri ve isteklerini de iletti.

Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek
Emine Erdoğan'dan çevreci gençlere tam destek

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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