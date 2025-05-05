Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü kutlu olsun. Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL