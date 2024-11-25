Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı Açıklaması

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetin karanlığının yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralayacağını belirtti.

Şiddetin kökünü kurutmanın herkesin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlı olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki, devletimizin şiddetin her türlüsüne karşı attığı güçlü adımlar, medya, sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi her bir bireyin desteğiyle daha da güçlenecektir. Zira 'Bu son olsun' dediğimiz şiddet vakalarının sonunu ancak birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin hazırlanan kamu spotu videosuna da yer verildi. - ANKARA