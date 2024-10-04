Emine Erdoğan\'dan \'Normal doğum\' paylaşımı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün 'Doğal Olan Normal Doğum' temasıyla gerçekleştirilen 'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır. Kendisinden önce bu yollardan başarıyla geçen tüm kadınların gerçek hikayelerinin, yeni anne adayları için en güçlü ilham ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında 'Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na ilişkin görüntülere de yer verdi.