Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'nde su tasarrufuna dikkat çekti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" dedi.

Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su tasarrufuna dikkat çekti. Bir yudum suyun bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup, her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım." - ANKARA