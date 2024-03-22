Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" dedi.
Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su tasarrufuna dikkat çekti. Bir yudum suyun bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
"Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup, her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Emine Erdoğan, Dünya Su Günü'nde su tasarrufuna dikkat çekti - Son Dakika
Özdemir Manavoğlu, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Yenigün pazar yeri esnafı, Antalya Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ayrıca, Menderes Türel ve Sadullah Güneş ile Kaleiçi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Nazmi Demir'in cenaze törenine de katıldı.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak gençlerin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti. Mandalinci, Bodrum'u spor kenti yapacaklarını ve gençlerin spor yapma imkanlarını artıracaklarını söyledi.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek sorunları ve görüşleri dinledi. Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta gerçekleştirdiği ziyarette gençlerle bir araya geldi. Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'leri geçtiğini belirtti. Ayrıca gençlere milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Eskişehir'de mahkeme kararına rağmen yol kenarı otoparklarından para alınması devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Hasankadı beldesinde gerçekleşen mitinge katılarak CHP Lideri Özgür Özel'in darbe söylemine tepki gösterdi. Bakan Tunç, seçim ofisi açılışında ise yaptığı esprisiyle güldürdü.
Kuruluş aşamasında olan ve sektör için kritik önem taşıyan, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, Alan Belirleme ve Teknik İnceleme Programı gerçekleştirildi.
ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, Rize'de toplanarak kadro taleplerini tekrardan dile getirdi. İşçiler, verilen kadro sözlerinin tutulmasını ve haklarını istediklerini belirtti.
Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının balkonlarında dalgalanan Türk bayraklarının çalışanlar tarafından sökülerek aşağıya atılmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Adıyaman Valiliği açıklama yaparak, konunun konutları teslim alan depremzedelerle alakalı olmadığını duyurdu. Olayın tespit edilmesiyle ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük mitinginde yaptığı konuşmada, köken, mezhep ve ideolojik saplantılarla işleri olmadığını belirterek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme davasının medeniyet ve tarih ilhamıyla olduğunu vurguladı. Erdoğan, Karabük'e yapılan yatırımları ve sağlanan hizmetleri anlattı ve bölgede sağlanacak istihdam hakkında bilgi verdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Savcılığa ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?