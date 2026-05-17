Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı ifadelere yasak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı ifadelere yasak

Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı ifadelere yasak
17.05.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Erdoğan, Türk Gıda Kodeksi düzenlemeleriyle yanıltıcı etiket ve isimlere son verildiğini belirterek, 'Ne yediğini bilmek artık bir hak' dedi. Bakanlık, gıda etiketlerinde şeffaflık sağlayan yeni kurallar getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Türk Gıda Kodeksi" çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "Tükettiğimiz gıdaların içeriğindeki algı oyunlarına, yanıltıcı isimlere ve kafa karıştıran etiketlere Türk Gıda Kodeksi'nde yaptığımız köklü değişikliklerle son veriyoruz. Tarladan sofraya her adımda 'Güvenilir Gıda' vizyonumuzla, her lokmada içinizin rahat olması için durmaksızın çalışıyoruz. Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşmasını engellemeye çalışan hiçbir uygulamaya geçit vermiyor, şeffaf ve güvenli bir gıda ekosistemini kararlılıkla inşa ediyoruz." şeklindeki paylaşımını alıntıladı.

Erdoğan, paylaşımında, medeniyetlerinde sofraların sadece yemek yenilen yer değil, güvenin, şifanın ve paylaşmanın harmanlandığı müstesna bir makam olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Türk Gıda Kodeksi çalışmalarının sofralardaki güveni yeniden pekiştirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığı bu yeni dönemde, 'ne yediğini bilmek' bir hak olarak tescilleniyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda için tarladan sofraya her aşamada emeği geçenleri kutluyorum. Ailelerimizin sağlığı için gözümüz arkada kalmadan, sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenilir gıda için yeni etiket ve ambalaj düzenlemeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği"nde son 2 yılda kapsamlı düzenlemelere imza attı.

Yeni düzenlemelerle gıda etiketlerinin daha okunabilir hale getirilmesi, yanıltıcı ifade ve görsellerin önlenmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması hedeflendi.

Bu kapsamda, ürünlerin adı ve net miktarının tüketicinin kolayca görebileceği şekilde yer alması zorunlu hale getirilirken alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde ise bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi.

Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi, ürünün "aromalı" olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu tutuldu.

Tüketiciyi yanıltabilecek "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Bu kapsamda tereyağı aromalı margarin ve ayçiçeği yağlarında "tereyağı tadında", kokolin ürünlerinde "çikolata lezzeti", sütlü buz ürünlerinde ise "dondurma keyfi" gibi ifadelerin kullanımı engellendi.

Zeytinyağı dışında kalan bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görsellerinin kullanılmasına da izin verilmezken ürünlerde yanıltıcı şekilde "zeytinyağı tadında" gibi ifadelere yer verilmesi yasaklandı.

Öte yandan "köy ürünü" algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına sınırlama getirildi. İthal ürünlerde yerli üretim izlenimi veren veya yerli ürünlerde ithal algısı oluşturan marka ve görsellerin kullanımı da engellendi.

Kanatlı hayvan ürünlerinde yetiştirme metoduna uygun olmayan görsellerin kullanımının önüne geçilirken ürün içeriklerinde kullanılan bileşenlerin tüketicilere açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya satış yerlerinde paketlenerek sunulan gıdalarda, tüketicinin satın alma tercihini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi zorunlu oldu.

Bu kapsamda, birbirinin yerine kullanılabilen bileşenlerin gıdanın adıyla birlikte tüketicinin görebileceği şekilde sunulması kararlaştırıldı.

Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca "fıstıklı" ifadesi yerine "yer fıstıklı" ifadesinin kullanılması zorunlu tutuldu.

Ürünlerde ithal algısına yönelik ifadeler engelleniyor

Düzenlemeler kapsamında, yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek marka, ifade ve görsellerin kullanımına da yasak getirildi.

Öte yandan gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında içeriğinde krema bulunmayan ürünlerde doğrudan "krema" ifadesinin kullanılmasına izin verilmeyecek.

Bu ürünlerde tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla "krema sos" ifadesi kullanılacak.

Yeni düzenlemeler kapsamında ayrıca, menülerde ürün içerikleri ile enerji değerlerine ilişkin bilgilerin tüketicilere sunulması şartı getirildi.

Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.

Bakanlığın bilgilendirme çalışmalarında vatandaşların denetim süreçlerine doğrudan katkı sunabilmesini amaçlayan dijital uygulamalara da yer verildi.

Bu kapsamda geliştirilen "Güvenilir Gıda" uygulamasıyla tüketiciler, "taklit-tağşiş sorgula" sistemi üzerinden ürün bilgilerine ulaşabilecek, "çek/gönder" özelliğiyle ise şüpheli durumları yetkililere anlık bildirebilecek.

Uygulamalarla işletmelerin denetim geçmişi ve ürün bilgilerine daha şeffaf şekilde ulaşılması, her vatandaşın denetim süreçlerine katkı sağlayabilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıda denetimi gerçekleştiriliyor.

Yeni düzenlemelerle tüketicilerin ürün içeriklerini daha kolay anlayabilmesi, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve haksız rekabetin engellenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı ifadelere yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi
Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
13:13
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:57:12. #7.13#
SON DAKİKA: Gıda etiketlerinde yeni dönem: Yanıltıcı ifadelere yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.