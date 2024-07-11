Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Emine Erdoğan, Jill Biden\'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı. Emine Erdoğan, resepsiyonda diğer lider eşleriyle sohbet ederek çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. Davet sonunda lider eşleri, ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti.

11.07.2024 12:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Washington'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine resepsiyon verdi. Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ndeki resepsiyona katılan Emine Erdoğan, bina girişinde Jill Biden tarafından karşılandı. Davetliler, daha sonra "Entertainment Nation" başlıklı sergiyi gezdi. Sergiyi gezerken Emine Erdoğan, resepsiyona katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbet ederek çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. Davet sonunda lider eşleri, ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti. Serginin ardından toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.

Emine Erdoğan'dan resepsiyon sonrası sosyal medya paylaşımı

Emine Erdoğan, resepsiyon sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Müze ABD tarihine ışık tutuyor

Amerikan İhtilali'nden başlayarak siyaset, kültür, bilim ve teknoloji alanından kesitler sunan Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Amerika'nın sömürgelerden bugüne kadar olan tarihsel geçmişini ve sosyal gelişimini yansıtıyor. Müzede Amerikan Milli Marşı'na ilham kaynağı olan Amerikan bayrağından Thomas Edison'un ampullerine, Yıldız Savaşları filmindeki C-3PO kostümünden Dallas dizisindeki J.R. Ewing'in şapkasına kadar çeşitli parçalar sergileniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı - Son Dakika

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