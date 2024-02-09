Emine Erdoğan, Sigarayı Bırakma Günü\'nün tütün bağımlılığıyla mücadelede milat olmasını diledi

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede milat olması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle paylaşım yaptı. Erdoğan, dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün bağımlılığından hayatını kaybettiğini belirterek, "Dünya genelinde, sokak ve sahillerde en yaygın toksik atık olan sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. Şimdilerde daha popüler olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri ise geri dönüşmeyen, tehlikeli atıklar olarak doğayı ve insanlığı tehdit ediyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her bireyin, dumanı farklı zehri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını temenni ediyorum. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, tütün bağımlılığıyla mücadelede bir milat olmasını canıgönülden diliyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sigara kullanımıyla ilgili yaptığı konuşmanın videosuna da paylaşımında yer verdi.