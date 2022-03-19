Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki - Son Dakika
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Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki

19.03.2022 12:04
Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye destek.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeye destek.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeler yapılarak 17 Mart 2022 tarihli ve 31781 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bunlardan kendilerini en çok memnun edenler ise şehit yakınları ile vazife malulü gazilere yönelik yapılan düzenleme olduğunu belirten Gündüz, vazife malulü, gaziler ile şehitlerin eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerin şark hizmetinden muaf tutulmuş ve nüfusa kayıtlı oldukları illere atanabilme imkanı tanındığını ifade etti.

Personelin atanabileceği yerler birinci bölge iki kısma, ikinci bölge iki kısma ayrılarak bir personelin sürekli aynı yerde uzun süre kalmasının önüne geçilmiş olduğunu belirten Gündüz, "Yine gelişmişlik bölgesi az olan il ve ilçelerin hizmet süreleri düşürülerek personele kolaylık sağlanmıştır. Bu değişiklikler gerçek vatan evlatlarını memnun ederken bazı zihniyeti bozukları ise üzmüştür. Dün geceden beri sosyal medyada bu kirli zihniyet yalan ve yanlış paylaşımlar yaparak yeni yönetmeliği eleştirmekteler. İlginç olan şu ki çoğu bu yönetmeliği okumadan yalan algı haberlerine kapılmaktalar" dedi.

Bu değişikliğin özelikle yıllardan beri emniyet mensupların, polis ve gaziler tarafından beklenen bir talep olduğunu dile getiren Gündüz, "Polislerimize, şehit ve gazi ailelerimize her konuda desteğini ve yardımlarını esirgemeyen kahraman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere, Emniyet Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcımıza ve Personel Daire Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyor kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Demokrasi, 15 Temmuz, Terör, Atama, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki - Son Dakika


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