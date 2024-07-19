En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak - Son Dakika
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Politika

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek ve ağustos ayında 12 bin 500 liralık maaş ödemesi yapılacak. Ayrıca yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseltilecek ve küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden yüzde 15 asgari kurumlar vergisi alınacak.

19.07.2024 10:11
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En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan 53 maddelik yasa teklifiyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak. En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek. En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş ağustos ayında ödenecek. Ayrıca temmuz ayı içinde 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak. Düzenlemeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak. Ayrıca EYT ile gündeme gelen emekli olanların aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

Yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya yükseltilecek

Vergi paketiyle yurt dışı çıkış harcı bedeli 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Söz konusu harç bedeli her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak. Küresel şirketlerin ise Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Kamu-özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi ise yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazı kullanımında belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak

Kanun teklifi ile ayrıca kayıt dışılık ve usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla önlemler de devreye alınacak. Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazı kullanımında belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.

Kanun teklifi ile elektronik ticaret pazar yerlerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına veya sipariş verilmesine olanak sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının ilgili hükümlere göre faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına faaliyetleri dolayısıyla yaptıkları ödemeler vergi kesintisi kapsamına alınacak.

Teklifte mal ve hizmet alanlarına ilişkin gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve faaliyet konuları dikkate alınarak, vergi tevkifatı yapılması öngörülüyor. Böylece vergi güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanına vergi kesintisine tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme türleri, sektörler, iş grupları ve iş nevileri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi verilecek.

"3,8 milyar liralık ilave gelirden vazgeçildi"

Ayrıca deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin iade hakkı tanınan istisnalardan çıkarılarak kısmi istisna kapsamına alınması, bu istisna nedeniyle yüklenilen KDV'nin gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınmasına ilişkin madde, önergeyle teklif metninden çıkarıldı. Böylece mali etki analizine göre yaklaşık 3,8 milyar liralık ilave gelirden vazgeçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak - Son Dakika

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