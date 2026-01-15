Bakan Bayraktar Trabzon\'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Rize ziyareti sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'a geldi.

Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Ahmet Metin Genç'ten şehirdeki çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Bayraktar "Trabzon Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ederek Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'ten yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldık. Trabzon, sahip olduğu potansiyel ve vizyonuyla bölgemizin önemli şehirlerinden biridir. Şehrimizin enerji altyapısını güçlendirecek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü projeyi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Ziyarette konuşan Başkan Genç ise "Trabzon'umuzun enerji, altyapı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda merkezi idaremizle güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakanımızın Trabzon'a verdiği destek ve yakın ilgisi bizler için son derece kıymetlidir. Bu vesileyle ziyaretleri ve şehrimize gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyor, Trabzon'un geleceği adına atacağımız adımların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - TRABZON