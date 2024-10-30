Enerji Bakanı: Elektrik ve doğal gazda zam yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Enerji Bakanı: Elektrik ve doğal gazda zam yok

Bakan Bayraktar, yüksek tüketim yapanların gerçek maliyetleri ödeyeceğini ve desteklerin ihtiyaç sahiplerine yansıdığını açıkladı.

30.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğal gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var." dedi.

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bayraktar, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğal gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye'de hane halkı başına ortalama 200 kilovatsaatlik bir tüketimin olduğunu belirten Bayraktar, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu aktararak, "Bunun sadece yüzde 3'ü, 1,2 milyon abone bundan etkilenebilir. Bunlar da yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesim; bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor." dedi.

Desteğin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Yüksek tüketimi olan kişilerin elektriği demek ki karşılayabilecek mali durumları var. Elbette ki burada istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri... Onlar zaten mesken grubunda. Onlar yine o istisnalarla devam edecek. Öyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var ama hakikaten bir desteğe, ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere de bunu vermenin anlamlı olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji Bakanı: Elektrik ve doğal gazda zam yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
22:47 Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:59:57. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı: Elektrik ve doğal gazda zam yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.